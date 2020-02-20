"Валенсии" не нужно чудо. Гол Черышева подарил испанскому клубу надежду на 1/4 финала ЛЧ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Валенсия", в составе которого выступает полузащитник сборной России Денис Черышев, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов потерпел крупное гостевое поражение от "Аталанты". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу итальянского клуба, Черышев отметился голом, установив клубный рекорд. Соперник "Валенсии" проводит дебютный сезон в Лиге чемпионов. В первой кампании в главном еврокубковом турнире "Аталанта" лишена возможности принимать соперников в Бергамо на родном стадионе "Атлети Адзурри", который был реконструирован на старте сезона и не смог вовремя соответствовать параметрам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В связи с этим итальянский клуб на международной арене уже четвертый матч проводит в Милане на стадионе "Сан-Сиро".

"Аталанта" начала выступление в групповом турнире Лиги чемпионов неудачно, потерпев три поражения подряд, после чего сыграла вничью с английским "Манчестер Сити" (1:1) и одержала победы над хорватским "Динамо" из Загреба (2:0) и украинским "Шахтером" (3:0). Благодаря победе над клубом из Донецка итальянская команда пробилась в плей-офф, где не считалась фаворитом, несмотря на четвертое место в таблице чемпионата Италии. Клуб из Бергамо в первом тайме матча с "Валенсией" продемонстрировал хорошую реализацию - из трех ударов в створ ворот два завершились голами, отличились Ханс Хатебур и Йосип Иличич. Гости за первый тайм ни разу не вынудили вратаря "Аталанты" Пьерлуиджи Голлини вступить в игру - три удара пришлись мимо створа, еще три были заблокированы. После перерыва ситуация изменилась в лучшую для "Валенсии" сторону, но до голов дело не доходило. К 62-й минуте "Аталанта" уже вела со счетом 4:0. Дубль оформил Хатебур, еще один точный удар на счету Ремо Фройлера. В составе хозяев поля две голевые передачи отдал Марио Пашалич, который в сезоне-2017/18 на правах аренды выступал за московский "Спартак". Немного улучшить положение дел для "Валенсии" смог Черышев, который вышел на поле на 64-й минуте. Уже спустя две минуты он из пределов штрафной точно пробил в дальний нижний от Голлини угол и сократил отставание в счете. Благодаря этому голу российский полузащитник вошел в историю "Валенсии", став автором самого быстрого гола в истории клуба в Лиге чемпионов среди игроков, вышедших на замену; предыдущее достижение было установлено в 2010 году Роберто Сольдадо, который спустя четыре минуты после выхода на поле поразил ворота турецкого "Бурсаспора". После этого "Валенсия" создала несколько хороших подходов к воротам "Аталанты", но так и не сумела уйти от разгрома. Борьба не завершена Главный тренер валенсийцев Альберт Селадес, говоря о поражении команды, посетовал на плохую реализацию моментов. "Результат не соответствует тому, что было на поле. Без преувеличения скажу, что мы могли забить три или четыре мяча, - сказал специалист, слова которого приводит пресс-служба УЕФА. - Это поражение сложно принять, но мы будем готовы к ответному матчу, считаю, что нам не нужно совершать чудо, чтобы выиграть противостояние".

Наставник "Аталанты" Джан-Пьеро Гасперини назвал победу со счетом 4:1 прекрасным результатом. "Мы хорошо справились, могли забить и больше, но преимущество в три мяча тоже радует, - отметил он. - Нам следует внимательнее играть на последних минутах, мы могли избежать пропущенного мяча. Хочу, чтобы мы забили на "Месталье", не хочу нервничать, сейчас рано праздновать, хочу порадоваться через три недели". По мнению Черышева, несмотря на поражение со счетом 1:4, интрига в двухраундовом противостоянии еще есть. "Борьба за выход в следующий раунд еще не завершилась, у нас остается в запасе домашний матч, - заявил российский полузащитник. - Выйдем биться до конца, чтобы исправить положение, болельщики в этом помогут. Все футболисты живут ради таких матчей". Бывший нападающий "Валенсии" Олег Саленко в разговоре с ТАСС согласился с мнением Селадеса о том, что исход встречи мог быть другим. "По игре счет мог быть 4:3 или 4:4, но "Валенсия" такие моменты не использует - с пяти метров не попадали по мячу. Плюс видно, что проблема у команды при игре в защите", - отметил он, добавив, что считает единственным приятным моментом в игре "Валенсии" гол Черышева. "Ответный матч будет хороший, интересный. Хотелось, чтобы после первой игры разрыв был в один или два мяча - так было бы интереснее. Буду надеяться на то, что "Валенсии" удастся [пройти дальше], а там, как говорится, как карта ляжет", - резюмировал собеседник агентства. В ожидании камбэка Для выхода в четвертьфинал главного еврокубка "Валенсии" на своем поле будет нужно либо забить три и более безответных мяча, либо выиграть с разницей в четыре мяча. В том случае, если основное время завершится со счетом 4:1 в пользу испанской команды, для выявления победителя будут сыграны еще два тайма по 15 минут и, если понадобится, серия пенальти.