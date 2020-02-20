Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы по натурбану в Москве

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Чемпионы мира и Европы Екатерина Лаврентьева, Павел Поршнев и Иван Лазарев включены в состав сборной России по натурбану на чемпионат Европы в Москве. Об этом ТАСС сообщил старший тренер российской команды Андрей Кныр.

"В двойках выступят экипажи Павел Поршнев / Иван Лазарев, Александр Егоров / Петр Попов, Станислав Ковшик / Илья Тарасов и Алексей Мартьянов / Иван Родин. В женских состязаниях - Екатерина Лаврентьева, Любовь Ольховая, Александра Суворова, Виктория Кожакина и Екатерина Гук, в мужских - Григорий Букин, Александр Егоров, Александр Зырянов, Станислав Ковшик, Юрий Талых и Алексей Мартьянов", - сказал Кныр.

Турнир пройдет с 22 по 23 февраля на Воробьевых горах. Ранее стало известно, что программа соревнований может быть сокращена из-за теплой зимы в Москве.

Натурбан (скоростной спуск на санях по естественной трассе) не является олимпийской дисциплиной. В январе 2019 года в Москве проходил этап Кубка мира по этому виду спорта.