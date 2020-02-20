Получившая травму фристайлистка Комиссарова подала кассацию на решение суда о компенсации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Фристайлистка Мария Комиссарова (Чаадаева), получившая травму позвоночника во время тренировки на Олимпиаде в Сочи, подала кассационную жалобу на решение суда, согласно которому требования о взыскании с лечившей ее клиники компенсации были удовлетворены только частично. Об этом ТАСС сообщила представитель Комиссаровой Нина Данилина.

"Мария Комиссарова подала кассационную жалобу на решение Невского районного суда Санкт-Петербурга. Она просит суд отменить апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда в части отказа во взыскании с ответчика убытков и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий суд в ином составе судей", - сказала Данилина.

Невский районный суд Петербурга ранее вынес решение о взыскании с ООО "Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий" 40 тысяч рублей морального вреда и 20 тысяч рублей штрафа. Спортсменка требовала взыскать 56 млн рублей. Суд первой инстанции ее требование не удовлетворил, в связи с чем была подана жалоба в горсуд. Вторая судебная инстанция, рассмотрев жалобу фристайлистки, компенсацию морального вреда увеличила до 2 млн рублей, а штраф - до миллиона.

Исходя из текста кассационной жалобы (есть в распоряжении ТАСС), истец является потребителем, чьи права нарушены ответчиком, это нарушение состояло в непредставлении ей достоверной информации об условиях договора и наличии либо отсутствии в оказанной услуге полезных для истца свойств - ответчик обещал Комиссаровой, что вернет ей возможность ходить. Вместе с тем, как выяснилось позже, восстановление движения ног в ее случае невозможно в современной медицине, о чем клиника достоверно знала до заключения договора. По мнению защиты спортсменки, суды пришли к выводу, что истец должна была самостоятельно изучить все нюансы заключения договоров на оказание услуг по реабилитации после тяжелой травмы и понять, что оказываемая ответчиком услуга не имеет для нее полезных свойств, а факт продолжения ею занятий на протяжении длительного периода времени, истолковано судами как согласие истца на нарушение ответчиком ее прав.

История вопроса

Спортсменка в 2014 году получила тяжелую травму во время тренировки на Олимпийских играх в Сочи. В клинике Евгения Блюма, владеющего ООО "НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий", она занималась почти десять месяцев, но обследование, проведенное в неврологической клинике в Испании, показало, что никаких улучшений состояния здоровья нет. По этой причине фристайлистка обратилась в Невский районный суд Петербурга с требованием взыскать с ответчика убытки в размере 51 млн рублей и моральный вред, который она оценила в 5 млн рублей.

Ранее юридические представители спортсменки рассказали ТАСС, что Комиссарова признана потерпевшей стороной по уголовному делу о мошенничестве, которое возбудили в отношении доктора Евгения Блюма.