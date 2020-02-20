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Сборные по хоккею

Китайские хоккеистки будут готовиться к ЧМ в том числе и в России

Также женская сборная Китая пройдет подготовку в США и Словакии

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеистки сборной Китая будут готовиться к матчам первого дивизиона чемпионата мира в группе В, который пройдет в польском Катовице, в том числе и в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Польского хоккейного союза.

Турнир пройдет с 28 марта по 3 апреля. Также в нем примут участие команды Италии, Казахстана, Южной Кореи, Польши и Словении.

"Мы следим за подготовкой сборной Китая. Насколько мы знаем, команда уже покинула родину и, согласно нашей информации, будут готовиться к турниру в России, США и Словакии, - сообщили в пресс-службе. - В Словакии сборная Китая проведет последний контрольный матч 25 марта. Министерство здравоохранения Польши и эпидемиологическая станция в Катовице проинформируют нас о приезде команды".

Мужская сборная Китая сыграет в группе А второго дивизиона чемпионата мира, турнир пройдет с 19 по 25 апреля в Загребе. "Мы еще не обсуждали ситуацию [с участием сборной Китая] с Международной федерацией хоккея (IIHF). Однако мы намерены проконсультироваться как с IIHF, так и с Министерством здравоохранения Хорватии относительно возможных проблем ближе к турниру", - сообщила ТАСС генеральный секретарь Хорватского хоккейного союза Ива Тойбер.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По данным на утро четверга, количество летальных исходов в Китае составило 2118 человек, выздоровели более 16,1 тыс., число заразившихся за все время распространения вируса превысило 74,5 тыс.

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