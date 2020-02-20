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Зимние неолимпийские виды спорта

Сборная России обыграла команду Финляндии в матче женского чемпионата мира по бенди

Встреча завершилась со счетом 3:1

ТАСС, 20 февраля. Женская сборная России победила команду Финляндии со счетом 3:1 в матче чемпионата мира по хоккею с мячом. Соревнование проходит в норвежском Осло.

В составе российской команды голы забили Ольга Богданова (43-я минута) и Галина Михайлова (45, 58). За финскую сборную отличилась Линда Лохинива (57).

Сборная России набрала 4 очка после трех матчей. Столько же очков у сборной Швеции, но на одну проведенную игру меньше. На третьем месте находятся норвежки (три очка после двух игр), на четвертом - сборная США (одно очко после двух игр), финские хоккеистки замыкают группу, не набрав очков после трех матчей. В полуфинал выйдут четыре лучшие команды в группе.

Ранее на групповом раунде сборная России обыграла команду США (6:0) и уступила шведкам (2:3). Следующая игра россиянок пройдет позднее в четверг - соперницами российских хоккеисток станут норвежки. Начало - 16:30 мск.

Полуфиналы пройдут 21 февраля, финальный матч турнира запланирован на 22 февраля.

Женский чемпионат мира по хоккею с мячом проводится с 2004 года. Неизменно (9 раз) в финале встречались сборные России и Швеции. Россиянки являются чемпионками 2014 года, все остальные финалы выиграли шведские хоккеистки.

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Зимние неолимпийские виды спорта
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