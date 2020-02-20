20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

Футболист сборной Чехии Кадлец завершил карьеру в 27 лет

Полузащитник принял решение из-за проблем с коленом

ТАСС, 20 февраля. Бывший полузащитник сборной Чехии Вацлав Кадлец объявил о завершении карьеры игрока в возрасте 27 лет. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Instagram спортсмена.

Такое решение Кадлец принял из-за проблем с коленом. Последним клубом футболиста стала пражская "Спарта".

"Жаль, но мое колено больше не выдерживает нагрузок. Я должен подумать о работе за пределами поля. Начинается новый этап моей жизни. Я надеюсь, что он принесет положительные эмоции", - говорится в сообщении.

В составе "Спарты" Кадлец провел 210 матчей, забив 62 гола и отдав 15 голевых передач, с клубом из Праги он дважды становился чемпионом Чехии и один раз - обладателем кубка страны. Кроме того, полузащитник выступал за немецкий "Айнтрахт" из Франкфурта, а также за датский "Мидтьюлланн". За национальную сборную Чехии футболист провел 16 матчей, забив четыре гола.

Теги
Мировой футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Комиссия РФС и РПЛ признала газон стадиона "Динамо" соответствующим всем требованиям
29 февраля "Динамо" примет "Спартак" на стадионе "Динамо" в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС