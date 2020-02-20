Футболист сборной Чехии Кадлец завершил карьеру в 27 лет

ТАСС, 20 февраля. Бывший полузащитник сборной Чехии Вацлав Кадлец объявил о завершении карьеры игрока в возрасте 27 лет. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Instagram спортсмена.

Такое решение Кадлец принял из-за проблем с коленом. Последним клубом футболиста стала пражская "Спарта".

"Жаль, но мое колено больше не выдерживает нагрузок. Я должен подумать о работе за пределами поля. Начинается новый этап моей жизни. Я надеюсь, что он принесет положительные эмоции", - говорится в сообщении.

В составе "Спарты" Кадлец провел 210 матчей, забив 62 гола и отдав 15 голевых передач, с клубом из Праги он дважды становился чемпионом Чехии и один раз - обладателем кубка страны. Кроме того, полузащитник выступал за немецкий "Айнтрахт" из Франкфурта, а также за датский "Мидтьюлланн". За национальную сборную Чехии футболист провел 16 матчей, забив четыре гола.