Комиссия РФС и РПЛ признала газон стадиона "Динамо" соответствующим всем требованиям

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей провела инспекцию стадиона "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" и признала состояние газона соответствующим всем регламентным требованиям в преддверии матча "Динамо" - "Спартак". Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе московского стадиона.

В рамках 20-го тура чемпионата России 29 февраля московского "Динамо" примет на своем поле столичный "Спартак". Встреча начнется в 16:30 мск.

"Сегодня совместная комиссия Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги по допуску футбольных полей провела инспекцию "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо имени Льва Яшина" и признала состояние газона соответствующим всем регламентным требованиям", - заявили ТАСС в пресс-службе.

"В настоящий момент комплекс активно готовится к матчу: проводится тестирование акустического и визуального оборудования, дополнительно проверяются система безопасности и логистическая структура комплекса. Наша основная задача - обеспечить максимально комфортное пребывание на стадионе всех его гостей во время проведения такого ответственного матча, как "Динамо" - "Спартак", - добавили в пресс-службе.

Стадион "Динамо" был открыт в конце мая 2019 года после масштабного строительства. На месте снесенного стадиона был построен комплекс, включающий в себя футбольный стадион вместимостью 26 тыс. человек и универсальную арену с максимальной вместимостью 14 тыс. зрителей.

В турнирной таблице чемпионата России "Динамо" занимает восьмое место, набрав в 19 турах 24 очка. "Спартак" располагается на 10-й строчке, в активе красно-белых 22 очка.