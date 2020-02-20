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Олимпиада-2020 в Токио

В Китае уверены, что подготовят сильную команду для участия в ОИ, несмотря на коронавирус

В настоящий момент китайские спортсмены проводят тренировки в изолированных помещениях

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Китайские спортсмены продолжают подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио, несмотря на вспышку коронавируса. Об этом заявил представитель Главного государственного управления по вопросам спорта КНР.

"Наши команды сфокусированы на тренировках и соревнованиях, - передает в четверг слова чиновника агентство Xinhua. - Мы уверены, что сможем подготовить сильную сборную Китая к Олимпийским играм, а также побороть новый коронавирус". Отмечается, что в настоящий момент китайские спортсмены проводят тренировки в изолированных помещениях для предотвращения возможного заражения.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По данным на утро четверга, количество летальных исходов в Китае составило 2118 человек, выздоровели более 16,1 тыс., число заразившихся за все время распространения вируса превысило 74,5 тыс.

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Олимпиада-2020 в Токио
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