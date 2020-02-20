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Футбол в России

Судебные приставы взыскали более 154 млн рублей с ФК "Ростов"

Сумма была взыскана в пользу входящей в "Группу Агроком" Ивана Саввиди компании "Агроком Холдинг"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Ростовской области взыскали более 154 млн рублей долга с футбольного клуба "Ростов". Об этом говорится в банке данных исполнительных производств ФССП.

Ранее 15-й арбитражный апелляционный суд принял решение о взыскании с "Ростова" более 154 млн рублей по иску входящей в "Группу Агроком" Ивана Саввиди компании "Агроком Холдинг".

"Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц: 154 млн 65 тыс. 438,31 руб.", - следует из данных на сайте ведомства.

С 2015 по 2017 год компания выделила клубу более 760 млн рублей в качестве спонсорской и благотворительной помощи. Кроме того, по просьбе администрации клуба и правительства Ростовской области в сентябре 2016 года был выделен краткосрочный займ на сумму 64,7 млн рублей.

В ноябре 2019 года президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что клуб рассчитался со всеми задолженностями по зарплате, премиями и бонусами прошлых лет и погасил большой объем кредиторской задолженности. При этом Арутюнянц заметил, что "всплывают" старые и новые долги, большую часть из которых клуб не признает и готов решать эти вопросы в судебном порядке. Президент "Ростова" отметил, что клуб планомерно закрывает старые долги в ущерб текущей операционной деятельности.

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