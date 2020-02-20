Президент "Оренбурга" Кияев заявил, что его уход из "дочки" "Газпрома" не повлияет на клуб

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Президент футбольного клуба "Оренбург" Владимир Кияев заявил, что его уход с поста генерального директора ООО "Газпром добыча Оренбург" не повлияет на турнирные перспективы команды, выступающей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он рассказал ТАСС в четверг.

17 февраля ПАО "Газпром" провело ряд кадровых перестановок и структурных изменений. Среди прочего было объявлено об уходе на пенсию 61-летнего Кияева. Вместо него гендиректором оренбургской "дочки" "Газпрома" был назначен 49-летний Олег Николаев, ранее занимавший должность главного инженера - первого заместителя генерального директора ООО "Газпром добыча Ямбург".

"Думаю, это никак не скажется на перспективах клуба и турнирных задачах, - сказал Кияев. - Задача на этот сезон - сохранение места в премьер-лиге. В дальнейшем? У всех одна цель - борьба за место в еврокубках".

"Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. Команда провела 18 матчей и имеет одну игру в запасе. 11 марта она проведет гостевую встречу 18-го тура с "Сочи". Игра, которая должна была состояться в конце 2019 года, была перенесена из-за болезни игроков сочинской команды.

28 февраля оренбуржцы в первом после зимней паузы матче чемпионата страны в Самаре сыграют против местных "Крыльев Советов".