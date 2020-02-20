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Зимние неолимпийские виды спорта

Расписание чемпионата Европы по натурбану скорректировано из-за теплой погоды в Москве

Соревнования, которые должны были пройти в воскресенье, перенесены на пятницу

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Гонки чемпионата Европы по натурбану в Москве, запланированные на 23 февраля, перенесены на 21 февраля в связи с теплой погодой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации санного спорта России.

Отмечается, что расписание гонок, запланированных на 22 февраля, не претерпит изменений. Таким образом, турнир пройдет с 21 по 22 февраля на Воробьевых горах.

"В связи с погодными условиями (аномальным теплом в российской столице) соревнования с воскресенья переносятся на пятницу", - говорится в сообщении.

Натурбан (скоростной спуск на санях по естественной трассе) не является олимпийской дисциплиной. В январе 2019 года в Москве проходил этап Кубка мира по этому виду спорта. 

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Зимние неолимпийские виды спорта
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