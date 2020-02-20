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Футбол во Франции

УЕФА отказался комментировать возможное возобновление изучения деятельности ПСЖ

В четверг генеральный прокурор Швейцарии обвинил бывшего генсекретаря Международной федерации футбола Жерома Вальке в получении взятки при продаже телеправ от владельца ПСЖ Насера аль-Хелаифи

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал комментировать возможность возобновления изучения финансовой деятельности французского футбольного клуба ПСЖ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе международной организации.

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Власти Швейцарии обвинили бывшего генсекретаря ФИФА в получении взятки от владельца ПСЖ

В четверг стало известно о том, что генеральный прокурор Швейцарии обвинил бывшего генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) Жерома Вальке в получении взятки при продаже телеправ на освещение крупных международных турниров, полученной от владельца ПСЖ Насера аль-Хелаифи, которому также принадлежит медиахолдинг beIN Media Group. В заявлении пресс-службы швейцарской генпрокуратуры отмечалось, что телевизионные права касались освещения чемпионатов мира и Кубков конфедераций.

"На данном этапе у УЕФА нет комментариев по этому вопросу", - сообщили ТАСС в пресс-службе организации в ответ на соответствующий запрос.

Расследование в отношении ПСЖ велось с целью проверки трансферов клуба, осуществленных летом 2017 года, на соответствие правилам финансового fair play. Два с половиной года назад состав французского клуба пополнили форвард испанской "Барселоны" Неймар и нападающий выступающего в чемпионате Франции "Монако" Килиан Мбаппе. В случае с первым речь шла о €222 млн (по официальной информации, игрок самостоятельно выкупил свой контракт у испанской команды). Второй перешел в парижскую команду на правах аренды за €35 млн, затем ПСЖ активировал опцию выкупа, которая составила €145 млн (суммы по данным портала Transfermarkt.de).

13 июня 2018 года УЕФА закрыл расследование в отношении ПСЖ, но 3 октября возобновил его в связи с новыми фактами о возможных нарушениях, несмотря на то, что об этом было объявлено еще 22 июня. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию французского клуба, поскольку, по регламенту УЕФА, организация могла вновь открыть дело на протяжении десяти дней после его закрытия, то есть союз нарушил собственный регламент.

Обвинения в адрес бывшего генсека ФИФА

По данным швейцарской генпрокуратуры, Жером Вальке был возвращен авансовый платеж в размере €500 тыс., который он сделал третьему лицу при покупке виллы на Сардинии. Это произошло после того как владелец ПСЖ Насера аль-Хелаифи купил эту виллу вместо Вальке. После этого бывший генеральный секретарь ФИФА получил от аль-Хелаифи исключительное право пользования виллы на 18 месяцев (до момента отстранения с должности) без необходимости платить арендную плату, которая в сумме могла составить от €900 тыс. до €1,8 млн.

В сентябре 2015 года Вальке, являвшийся генеральным секретарем ФИФА с 2007 года, был временно отстранен комитетом по этике ФИФА от футбольной деятельности. По данным СМИ, Вальке проходил соучастником по делу о коррупции, которое связано с получением ЮАР права на проведение чемпионата мира 2010 года. Также Вальке подозревался в том, что он заработал порядка €2 млн после перепродажи билетов на игры чемпионата мира 2014 года в Бразилии с наценкой.

9 января 2018 года Вальке был уволен со своего поста, спустя месяц решением арбитражной палаты комитета ФИФА по этике он был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет. 5 июля 2018 года апелляционный комитет ФИФА сократил срок его дисквалификации до 10 лет. Позднее Вальке обжаловал свое отстранение в CAS, однако суд отклонил его апелляцию.

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