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Футбол во Франции

Владелец ПСЖ попросил швейцарские власти проверить ход расследования его дела

В четверг генеральная прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения в адрес Нассера аль-Хелаифи и бывшему генеральному секретарю ФИФА по делу о продаже прав на трансляцию чемпионатов мира и Кубков конфедераций

ТАСС, 20 февраля. Президент французского футбольного клуба ПСЖ и медиахолдинга beIN Media Group Нассер аль-Хелаифи обратился к швейцарским властям с требованием проверить ход расследования дела о даче взятки бывшему генеральному секретарю Международной федерации футбола (ФИФА) Жерому Вальке. Заявление аль-Хелаифи приводит журналист агентства Ассошиэйтед Пресс Роб Харрис.

В четверг генеральная прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения в адрес аль-Хелаифи и Вальке по делу о продаже прав на трансляцию чемпионатов мира и Кубков конфедераций. По данным следствия, Вальке был возвращен авансовый платеж в размере €500 тыс., который он сделал третьему лицу при покупке виллы на Сардинии. Это произошло после того, как аль-Хелаифи купил эту виллу вместо Вальке. После этого бывший генеральный секретарь ФИФА получил от аль-Хелаифи исключительное право пользования виллы на 18 месяцев (до момента отстранения с должности) без необходимости платить арендную плату, которая в сумме могла составить от €900 тыс. до €1,8 млн.

"Несмотря на то, что я сотрудничал со следствием, трехлетнее расследование сопровождалось постоянными утечками, дезинформацией и действиями по нанесению урона моей репутации в СМИ. По этой причине я попросил швейцарские власти возбудить уголовное дело по факту того, как проводится расследование", - говорится в заявлении.

Владелец ПСЖ отверг инкриминируемые ему обвинения в даче взятки. "После трехлетнего расследования я доволен тем, что с меня сняли обвинения в даче взяток в связи с чемпионатами мира 2026 и 2030 годов. На протяжении трех лет я неоднократно заявлял, что обвинения в мой адрес беспочвенны. Несмотря на то, что дополнительное обвинение остается в силе, я имею все основания полагать, что оно будет признано беспочвенным и не имеющим какого-либо основания", - заявил аль-Хелаифи.

Аль-Хелаифи возглавляет медиахолдинг с 2013 года, он был основоположником перехода Al Jazeera Sport в beIN Sports. В 2011 году он стал владельцем ПСЖ, также аль-Хелаифи возглавляет Федерацию тенниса Катара, будучи в прошлом бывшим профессиональным игроком, и занимает пост вице-президента Федерации тенниса Азии.

В сентябре 2015 года Вальке, являвшийся генеральным секретарем ФИФА с 2007 года, был временно отстранен комитетом по этике ФИФА от футбольной деятельности. По данным СМИ, Вальке проходил соучастником по делу о коррупции, которое связано с получением ЮАР права на проведение чемпионата мира 2010 года. Также Вальке подозревался в том, что он заработал порядка €2 млн после перепродажи билетов на игры чемпионата мира 2014 года в Бразилии с наценкой. 

9 января 2018 года Вальке был уволен со своего поста, спустя месяц решением арбитражной палаты комитета ФИФА по этике он был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет. 5 июля 2018 года апелляционный комитет ФИФА сократил срок его дисквалификации до 10 лет. Позднее Вальке обжаловал свое отстранение в CAS, однако суд отклонил его апелляцию.

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