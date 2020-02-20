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Футбол в России

ФК "Оренбург" завершил формирование состава на вторую часть сезона-2019/20

Зимой состав команды пополнили два игрока - полузащитник Исламбек Куат и нападающий Мамаду Силла

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Трансферная кампания футбольного клуба "Оренбург" в зимний период дозаявок завершена. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Владимир Кияев.

Зимой состав "Оренбурга" пополнили два игрока - 27-летний полузащитник Исламбек Куат из Казахстана и 25-летний сенегальский нападающий Мамаду Силла. До подписания соглашений с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) эти игроки выступали за казахстанский "Кайрат" и бельгийский "Гент" соответственно.

"Больше никого приобретать не планируем, - сказал Кияев. - Оставили практически тот же самый состав. Взяли только двоих игроков. Провели полноценные сборы, так что все нормально".

На вопрос о том, как обстоит дело с продлением соглашения с лучшим бомбардиром и капитаном команды сербом Джордже Деспотовичем, собеседник агентства ответил: "Пока к вопросу о контракте с ним не возвращались, потому что команда на сборах. Вернемся к этой теме по приезду, затягивать обсуждение до конца сезона не будем. Также и с другими игроками с истекающими контрактами".

Зимой "Оренбург" расстался с двумя полузащитниками, 30-летним Никитой Маляровым и 32-летним Вадимом Афониным, 19 февраля оба игрока, чьи контракты были рассчитаны до лета 2020 года, были исключены из заявки команды на участие в чемпионате страны. Также команду покинули 19-летний защитник Владимир Москвичев и 21-летний нападающий Артем Галаджан, которые были арендованы оренбуржцами у московских "Динамо" и "Локомотива" соответственно.

Перед возобновлением чемпионата "Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. Команда провела 18 матчей и имеет одну игру в запасе - 11 марта она на выезде встретится с "Сочи". Игра, которая должна была состояться в конце 2019 года, была перенесена из-за болезни игроков сочинской команды. 28 февраля оренбуржцы в первом после зимней паузы матче чемпионата России в Самаре сыграют против местных "Крыльев Советов".

Теги
Российский футбол
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