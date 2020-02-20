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Сборные по баскетболу

Российские баскетболисты начнут отборочный турнир к ОИ-2020 матчем против сборной Мексики

В отборочном турнире примут участие шесть команд, сильнейшая завоюет путевку на Олимпийские игры

ТАСС, 20 февраля. Сборная России по баскетболу сыграет с командой Мексики в первом матче квалификационного турнира к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (FIBA).

Олимпийский отборочный турнир с участием сборной России пройдет в хорватском Сплите c 23 по 28 июня. Россияне сыграют в группе А с командами Мексики и Германии. Стартовая встреча российских баскетболистов состоится 24 июня, с немцами россияне сыграют 25 июня.

Группу В представляют сборные Туниса, Хорватии и Бразилии. По итогам матчей группового этапа лучшие две из трех команд обеих групп выйдут в плей-офф (27-28 июня). Победитель плей-офф получит путевку на Олимпийские игры в Токио. Всего будет сыграно четыре подобных отборочных турнира, которые, помимо Сплита, примут канадская Виктория, литовский Каунас и Белград.

Мужская сборная России трижды принимала участие в Олимпийских играх, высшим достижением национальной команды является третье место, которое команда заняла в Лондоне (2012). В 2016 году российские баскетболисты не сумели квалифицироваться на Олимпийские игры. Советские баскетболисты девять раз выступали на Олимпийских играх, дважды побеждали, четырежды занимали второе место и трижды - третье.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, соревнования по баскетболу состоятся с 26 июля по 9 августа.

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