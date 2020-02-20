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Футбол в России

ФК "Локомотив" предоставил суду документы для продвижения дела по задолженности Геркуса

Предварительное судебное заседание пройдет 24 марта

ТАСС, 20 февраля. Арбитражный суд Москвы получил документы от футбольного клуба "Локомотив", после которых были устранены обстоятельства, оставлявшие без движения исковое заявление клуба по отношению к бывшему генеральному директору Илье Геркусу. Об этом говорится в судебном определении на сайте Арбитражного суда.

28 января стало известно, что "Локомотив" подал исковое заявление в арбитражный суд Москвы о взыскании 144,6 млн рублей с Геркуса, иск был подан по итогам проведенного аудита. 47-летний Геркус на своей странице в Instagram заявил, что не признает претензий клуба. Также он сообщил, что намерен защищаться в суде и выиграть его, чтобы отстоять свою деловую репутацию, честь и достоинство, а также подать ответный иск. До этого суд оставил дело без движения в связи с отсутствием некоторых необходимых документов.

"В Арбитражный суд г. Москвы 18.02.2020 от истца поступили документы, из которых следует, что обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, устранены", - говорится в определении суда.

Согласно решению суда, 24 марта пройдет собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание. "В целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений, раскрытия доказательств, их подтверждающих, необходимости представления дополнительных доказательств, разъяснения сторонам их прав и обязанностей, последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 24 марта 2020 года", - говорится в заявлении.

Геркус работал в "Локомотиве" с лета 2016 года по декабрь 2018-го. Во время его пребывания в клубе железнодорожники выиграли Кубок России сезона-2016/17, в сезоне-2017/18 клуб впервые за 14 лет стал чемпионом страны и пробился в групповой этап Лиги чемпионов. При Геркусе в "Локомотив" пришли такие футболисты, как Джефферсон Фарфан, Бенедикт Хёведес, Гжегож Крыховяк, Федор Смолов. Также при нем в клуб вернулся главный тренер Юрий Семин, с которым "Локомотив" выиграл первые чемпионские титулы в 2002 и 2004 годах.

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Российский футбол
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