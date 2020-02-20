Вяльбе назвала красивой победу лыжника Большунова в масс-старте на этапе "Ски Тура"

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский лыжник Александр Большунов одержал красивую победу в масс-старте, который прошел в норвежском Мерокере в рамках многодневной гонки "Ски Тур". Таким мнением с ТАСС поделилась президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Гонка состоялась в четверг. Благодаря победе Большунов возглавил общий зачет "Ски Тура". Во время гонки Большунов сломал лыжную палку, другой российский лыжник Денис Спицов отдал ему свою.

"От счастья не знаешь уже, куда деться, - сказала Вяльбе. - Настолько красивая у Саши сегодня победа. Все было разумно и грамотно, несмотря на то, что палку сломал. Молодец".

Дистанция гонки была сокращена с 38 км до 34 км из-за неблагоприятных погодных условий. "Насчет сокращения дистанции, там всего четыре километра, - отметила Вяльбе. - Мы на самом деле не знаем, был бы тот круг лучше или нет. Видите, как погода вносит свои коррективы".

В субботу пройдут спринтерские гонки у мужчин и женщин. Лыжная многодневка завершится 23 февраля гонками преследования у мужчин и женщин.