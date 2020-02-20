20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе назвала красивой победу лыжника Большунова в масс-старте на этапе "Ски Тура"

Большунов выиграл масс-старт на дистанции 34 км, финишировавший вторым Йоханнес Клебо проиграл россиянину более 50 секунд
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский лыжник Александр Большунов одержал красивую победу в масс-старте, который прошел в норвежском Мерокере в рамках многодневной гонки "Ски Тур". Таким мнением с ТАСС поделилась президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

На эту тему
Лыжник Большунов выиграл масс-старт и возглавил общий зачет многодневки "Ски Тур"

Гонка состоялась в четверг. Благодаря победе Большунов возглавил общий зачет "Ски Тура". Во время гонки Большунов сломал лыжную палку, другой российский лыжник Денис Спицов отдал ему свою.

"От счастья не знаешь уже, куда деться, - сказала Вяльбе. - Настолько красивая у Саши сегодня победа. Все было разумно и грамотно, несмотря на то, что палку сломал. Молодец".

Дистанция гонки была сокращена с 38 км до 34 км из-за неблагоприятных погодных условий. "Насчет сокращения дистанции, там всего четыре километра, - отметила Вяльбе. - Мы на самом деле не знаем, был бы тот круг лучше или нет. Видите, как погода вносит свои коррективы".

В субботу пройдут спринтерские гонки у мужчин и женщин. Лыжная многодневка завершится 23 февраля гонками преследования у мужчин и женщин.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Тренер: падение и проблемы с лыжной палкой не сломали Большунова в масс-старте "Ски Тура"
Российский спортсмен занял первое место и возглавил общий зачет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС