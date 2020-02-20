20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе считает неспортивной борьбой инцидент между Крюгером и Большуновым на "Ски Туре"

В спринте, прошедшем во вторник, норвежец Симен Крюгер упал перед Большуновым в полуфинале, из-за чего россиянин упал, занял в забеге четвертое место и не сумел выйти в финал

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Норвежские лыжники использовали методы неспортивной борьбы против россиянина Александра Большунова в спринте в рамках многодневной гонки "Ски Тур". Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

На эту тему
Вяльбе назвала красивой победу лыжника Большунова в масс-старте на этапе "Ски Тура"

Во вторник Большунов не смог выйти в финал спринта на "Ски Туре", в полуфинале норвежец Симен Крюгер при обгоне наехал на лыжу россиянина, после чего упал перед Большуновым. Из-за этого россиянин споткнулся и занял четвертое место в забеге. Победителем спринта стал другой норвежский лыжник Йоханнес Клебо. В четверг Большунов одержал победу в масс-старте и возглавил общий зачет "Ски Тура".

"Саша и не расклеивался [после инцидента с Крюгером], это неприятно всегда, явно видно, что это неспортивная борьба, но сегодня вот Крюгер "отдохнул", - сказала Вяльбе. - Не знаю, как в команде [оценивают ситуацию], потому что лишний раз стараемся об этом не говорить и ребят не дергать, но лично мое мнение - надо проигрывать достойно, нельзя так. Они уже не знают, что и придумать, это некрасиво, спорт - это не только первые места, но и красивая борьба, когда все интересно. Я, например, абсолютно была уверена, что Клебо ничего не помешало бы выиграть этот спринт, он спринтер чистой воды, а зачем изображать какие-то там вещи, я не понимаю".

В субботу пройдут спринтерские гонки у мужчин и женщин. Лыжная многодневка завершится 23 февраля гонками преследования у мужчин и женщин.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Тренер: падение и проблемы с лыжной палкой не сломали Большунова в масс-старте "Ски Тура"
Российский спортсмен занял первое место и возглавил общий зачет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС