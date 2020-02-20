Драчев назвал вероятный состав мужской сборной России на эстафету на ЧМ по биатлону

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 20 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России определил предварительный состав команды на мужскую эстафету, в него вошли Никита Поршнев, Карим Халили, Матвей Елисеев и Александр Логинов. Об этом журналистам сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

"Тренерский штаб сборной России по биатлону склоняется к тому, что эстафетную гонку на чемпионате мира побегут Никита Поршнев, Карим Халили, Матвей Елисеев и Александр Логинов", - сообщил Драчев.

Эстафетные гонки у мужчин и женщин пройдут в субботу. Драчев подчеркнул, что кандидатура Евгения Гараничева пока не рассматривается. У женщин в составе сборной России выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых.

Чемпионат мира завершится 23 февраля.