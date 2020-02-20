Тренер: падение и проблемы с лыжной палкой не сломали Большунова в масс-старте "Ски Тура"

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский лыжник Александр Большунов сумел справиться с рядом проблем, возникших у него в ходе победного масс-старта, который прошел в норвежском Мерокере в рамках многодневной гонки "Ски Тур". Об этом ТАСС заявил тренер российского лыжника Юрий Бородавко.

Гонка состоялась в четверг. Во время гонки Большунов сломал лыжную палку, другой российский лыжник Денис Спицов отдал ему свою.

"Мы всегда радуемся первым местам, он блестяще провел гонку, несмотря на то, что ему сломали палку, потом еще и уронили, - сказал Бородавко. - Он не сломался психологически, не дрогнул, провел гонку тактически грамотно, взял все преимущества, которые у него были в лыжах, он их очень четко использовал для своей победы. И добился, я считаю, заслуженного золота на этом этапе".

Дистанция гонки была сокращена с 38 км до 34 км из-за неблагоприятных погодных условий. "Не было такой принципиальной разницы, гонку спортсмены начали в достаточно спокойном темпе, только во второй половине дистанции включились полностью, начали работать, - сказал специалист. - Только на последних 10 километрах пошла гонка, как говорят, на все деньги. Думаю, сокращение дистанции не особо сказалось".

Благодаря победе Большунов возглавил общий зачет "Ски Тура". "Есть еще две гонки, это соревнования, конечно, хотелось бы, чтобы все было доведено до логического завершения, до победы, но не учитывать то, что соперники очень сильные, и случается всякое, как сегодня, к примеру, нельзя, - отметил Бородавко. - Мы готовимся к каждой гонке и не заглядываем так далеко вперед".

В субботу пройдут спринтерские гонки у мужчин и женщин. Лыжная многодневка завершится 23 февраля гонками преследования у мужчин и женщин.