Около 10 тыс. зрителей ожидается на матче ЧЕ по регби между сборными России и Португалии

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. болельщиков ожидается на матче чемпионата Европы по регби между сборными России и Португалии в Калининграде. Об этом ТАСС в четверг сообщила заместитель директора департамента информационной политики Федерации регби России Ирина Дараган.

Игра между командами России и Португалии пройдет 22 февраля на стадионе "Калининград".

"Ожидается, что на матче будут присутствовать около 10 тыс. зрителей. По размещению - должен быть заполнен весь первый ярус стадиона", - сообщила собеседница агентства.

В чемпионате Европы принимают участие шесть команд, помимо россиян и португальцев, на турнире играют сборные Испании, Бельгии, Грузии и Румынии. Сборная России после двух туров занимает последнее, шестое место, не набрав очков. Первое место занимает команда Грузии (9), второе - Португалии (8), третье - Бельгии (6), четвертое - Испании (5), на пятом месте идут румыны (0).

Действующим чемпионом Европы является сборная Грузии. Россияне в марте 2019 года заняли на турнире четвертое место.