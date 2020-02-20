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Зимние олимпийские виды спорта

Россиянки сыграют с канадками в полуфинале юниорского чемпионата мира по керлингу

На групповом этапе россиянки заняли третье место, выиграв шесть матчей и проиграв три игры

ТАСС, 20 февраля. Женская сборная России по керлингу встретится с командой Канады в полуфинальном матче юниорского чемпионата мира. Соревнования проходят в Красноярске.

В составе сборной России выступают Влада Румянцева, Вера Тюлякова, Ирина Рязанова и Анастасия Мищенко. В заключительной встрече в четверг россиянки переиграли команду Дании со счетом 11:6, канадки проиграли сборной Южной Кореи (1:7).

По итогам группового этапа четыре лучшие сборные вышли в полуфинал. Первое место заняла команда Южной Кореи (девять побед в девять матчах), вторыми стали канадки (7), третьими - россиянки (6), четвертыми - японки (5). В другом полуфинале южнокорейские спортсменки сыграют со сборной Японии. Полуфинальные встречи пройдут 21 февраля.

Мужская сборная не сумела пробиться в плей-офф, заняв шестое место на групповом этапе.

Соревнования в Красноярске завершатся 22 февраля.

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Зимние олимпийские виды спорта
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