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Чемпионат мира по биатлону

Елисееву обидно, что седьмое место в сингл-миксте Драчев считает объективным результатом

Биатлонист считает, что российская команда конкурентоспособна в этом виде программы

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 20 февраля. /ТАСС/. Матвей Елисеев сожалеет, что президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев считает седьмое место российской команды в сингл-миксте на чемпионате мира объективным результатом, поскольку он в этой гонке был готов бороться за медаль. Об этом биатлонист заявил журналистам после окончания гонки.

Драчев ранее заявил, что седьмое место российской команды в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Антхольце отражает ее истинную силу. Елисеев сингл-микст бежал вместе с Ларисой Куклиной.

"Не я выбирал напарницу, но у Ларисы всегда была качественная стрельба, тренеры не просто так сделали выбор в ее пользу. Мы боролись, и шансы у нас были, но немного не хватило", - сказал Елисеев.

"Обидно, что Владимир Петрович не до конца верит, я не соглашусь, что седьмое место - наше. Сегодня мы бежали нормально. Да, мы седьмые, но резервы у нас есть, в этой дисциплине мы вполне конкурентоспособны", - добавил он.

Эстафетные гонки на чемпионате мира пройдут в субботу, 22 февраля.

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Чемпионат мира по биатлону
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