Васильев считает ошибочным состав российской команды на сингл-микст на ЧМ по биатлону

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 20 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что тренеры сборной России допустили ошибку, включив в состав команды на сингл-микст на чемпионате мира в Антхольце Матвея Елисеева и Ларису Куклину. Об этом он заявил ТАСС.

Российская команда в четверг в сингл-миксте заняла седьмое место.

"Конечно, тренеры допустили ошибку, - сказал Васильев. - На первый этап надо было ставить Кристину Резцову, на второй - Карима Халили. Они дерзкие, они бы рвались в бой и здорово себя проявили. Резцова сейчас находится в очень хорошей форме".

"Да, они еще не выступали на этом чемпионате мира, но сейчас их можно было бы проверить и в случае необходимости поставить в состав эстафетных команд", - добавил он.

Эстафетные гонки на чемпионате мира пройдут в субботу.