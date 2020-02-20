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Летние олимпийские виды спорта

Азиатский отбор по борьбе на ОИ-2020 перенесен из Китая в Киргизию из-за коронавируса

Соревнования пройдут с 27 по 29 марта в Бишкеке, в них смогут принять участие китайские спортсмены

ТАСС, 20 февраля. Азиатская квалификация по борьбе на Олимпийские игры 2020 года в Токио перенесена из Китая в Киргизию из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного мира борьбы (UWW).

Турнир пройдет 27-29 марта в Бишкеке.

"Нам приятно видеть, что правительство и Федерация борьбы Киргизии смогли предложить кандидатуру своей страны в качестве подходящей замены хозяина такого важного события, - сказал президент UWW Ненад Лалович. - Перенос соревнований за такое короткое время до начала - не идеальная ситуация, но мы должны заботиться о здоровье спортсменов".

Также сообщается, что китайские борцы, которые получили право участвовать в олимпийской квалификации, направлены в Сербию, где они проходят карантинный процесс. Им будет предоставлено все тренировочное оборудование, необходимое для подготовки к турниру. В Бишкек они вылетят из Белграда непосредственно перед началом соревнований.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По данным на утро четверга, количество летальных исходов в Китае составило 2118 человек, выздоровели более 16,1 тыс., число заразившихся за все время распространения вируса превысило 74,5 тыс.

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Летние олимпийские виды спорта
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