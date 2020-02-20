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КХЛ

Билялетдинов: Овечкину надо успокоиться, чтобы достичь отметки в 700 голов в НХЛ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александру Овечкину нужно психологически успокоиться, чтобы достичь отметки в 700 заброшенных шайб в лиге. Такое мнение высказал бывший главный тренер московского "Динамо", казанского "Ак Барса" и сборной России Зинэтула Билялетдинов.

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Под руководством Билялетдинова Овечкин выступал в сборной России на Кубке мира 2004 года, чемпионате мира 2012 и 2013 годов, Олимпиаде 2014 года. Форвард забросил 698 шайб в НХЛ, но не может забить в последних пяти матчах. "Вашингтон" в ночь на пятницу дома сыграет с "Монреалем".

"Он забьет, обязательно, он сам разберется, на него, конечно, все давят. Но не сегодня, завтра он к этому придет, важно посмотреть, как он ведет себя, он мне не звонил", - сказал Билялетдинов.

"Каждый по-разному реагирует, кто-то очень хочет забить, а у него не получается. Возможно, ему надо успокоиться, он забьет и будет счастлив", - добавил Билялетдинов.

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