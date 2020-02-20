Билялетдинов: Морозов справится с обязанностями главы КХЛ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Избранный на прошлой неделе президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов справится с новыми для себя обязанностями. Такое мнение журналистам высказал бывший главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов.

Морозов был объявлен главой КХЛ 14 февраля по итогам заседания совета директоров лиги. Он играл за "Ак Барс" под руководством Билялетдинова с 2004 по 2011 год.

"Я очень рад за Алексея, это серьезный, способный человек, целеустремленный парень. У меня есть чувство гордости за него, думаю, он справится, хотя это будет непросто, - сказал Билялетдинов. - Все люди вокруг него будут ему помогать. Если он за что-то берется, он это делает".