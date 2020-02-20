Баскетболисты "Зенита" уступили "Альбе" в домашнем матче Евролиги

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российский "Зенит" (Санкт-Петербург) проиграл немецкой "Альбе" со счетом 81:83 в домашнем матче 25-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Мартин Херманнссон, который набрал 24 очка. У "Зенита" больше всего очков на счету форварда Уилла Томаса (19).

"Зенит" в турнирной таблице Евролиги занимает последнее, 18-е место, имея в активе семь побед и 18 поражений. "Альба" идет на 16-й строчке, одержав 19 побед в 25 матчах.

В следующем туре Евролиги "Зенит" примет 27 февраля немецкую "Баварию", "Альба" в тот же день сыграет дома с турецким клубом "Анадолу Эфес".