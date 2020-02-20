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КХЛ

СКА в четвертый раз подряд стал победителем дивизиона Боброва в КХЛ

В четверг СКА на своем льду переиграл нижегородское "Торпедо" со счетом 3:2 и стал недосягаем для финского "Йокерита"
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 20 февраля. Петербургский СКА победил на своей площадке нижегородское "Торпедо" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в "Ледовом дворце" в Санкт-Петербурге в присутствии 12280 зрителей.

Победную шайбу забросил Александр Барабанов (63-я минута). Также в составе хозяев голами отметились Андрей Кузьменко (12-я минута) и Ярно Коскиранта (17), у нижегородцев шайбы на счету Джордана Шрёдера (8) и Михаила Варнакова (25).

СКА обыграл "Торпедо" во всех четырех матчах этого сезона. Команда из Нижнего Новгорода не может обыграть СКА в гостях с 29 августа 2015 года (3:1). Шрёдер и Кузьменко набирают очки на протяжении четырех встреч, на счету обоих хоккеистов по пять баллов.

В таблице Западной конференции СКА занимает второе место, в его активе 89 очков в 60 матчах. Петербургский клуб продлил победную серию до 10 матчей. "Торпедо" с 61 очком в 60 матчах идет восьмым.

Петербуржцы выиграли дивизион Боброва. Таким образом, финский клуб начнет плей-офф 1 марта на своей площадке.

СКА в следующем матче сыграет 23 февраля в гостях с "Йокеритом" из Хельсинки, "Торпедо" днем ранее встретится на выезде с "Сочи".

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