"Спартак" впервые с 2016 года обыграл дома "Ак Барс" в матче КХЛ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 6:3 обыграл казанский "Ак Барс" в последнем домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

За столичный клуб отличились Александр Хохлачев (21-я минута), Артем Федоров (25), Ансель Галимов (39, 47), Каспарс Даугавиньш (44) и Мартиньш Карсумс (45). У "Ак Барса" шайбы забросили Станислав Галиев (10), Владимир Галузин (22) и Виктор Тихонов (35).

В прошлом матче команд, который состоялся в субботу, "Ак Барс" победил дома со счетом 4:1. "Спартак" переиграл казанцев в Москве впервые с декабря 2016 года (1:0), а также прервал четырехматчевую серию поражений в играх против "Ак Барса".

Казанский клуб с 89 очками в 59 матчах возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, "Спартак" идет пятым на Западе, команда Олега Знарка набрала 74 очка в 60 играх.

В следующем матче "Спартак" 23 февраля сыграет на выезде с московским "Динамо", "Ак Барс" в тот же день примет "Динамо" из Минска.

Хабаровский "Амур" в другом матче игрового дня потерпел третье поражение в сезоне от рижского "Динамо", уступив дома по буллитам со счетом 1:2. Екатеринбургский "Автомобилист" на своем льду обыграл новосибирскую "Сибирь" (3:1). "Сочи" сохранил шансы на плей-офф, обыграв дома в овертайме подольский "Витязь".