Намудрили. Российские биатлонисты провалились в сингл-миксте

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 20 февраля. /ТАСС/. Российская команда блекло выступила в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце. Седьмое место - таков итог выступления Матвея Елисеева в паре с Ларисой Куклиной. Тренерский штаб сборной России сделал ставку на хорошие стрелковые качества биатлонистов, однако чуда не произошло. Куклина на этом чемпионате мира не стала стрелять точнее, а Елисеев - быстрее.

Не отличились выбранные для гонки биатлонисты и высокими скоростями. Как итог, выше российской команды оказались даже швейцарцы, допустившие на три промаха больше. Российская команда не попадает на пьедестал в одиночных смешанных эстафетах уже в 12-й раз. За пять лет проведения сингл-микста на этапах Кубка мира она побеждала только раз (в 2015 году на этапе в чешском Нове-Место). Тогда команду представляли Алексей Волков и Яна Романова. Неоправданная надежда Исправить печальную статистику были призваны Елисеев и Куклина. Куклина по точности стрельбы на этапах Кубка мира находится в числе лучших, однако в Антхольце на огневых рубежах она допускает очень много ошибок. На чемпионате мира она выступила в спринте, гонке преследования и в индивидуальной гонке, и в каждой из них допустила не менее двух промахов. Тренеров это не смутило, их основной аргумент заключается в том, что на тренировках спортсменка демонстрировала свойственную себе точность.

Выбор Елисеева тоже очевидным не назовешь. Куда логичнее было бы поставить на гонку Александра Логинова, который в Антхольце стал чемпионом мира в спринте и бронзовым призером в гонке преследования. Однако тренеры посчитали необходимым поберечь нервную систему лидера сборной, который накануне очень расстроился из-за своего выступления в индивидуальной гонке (россиянин занял 15-е место, допустив пять промахов, из них три - на последнем огневом рубеже). Плюс ему нужно готовиться к мужской эстафете и масс-старту, которые пройдут в субботу и воскресенье соответственно. При этом есть пример норвежской команды, которая не стала мудрить и выставила на гонку двух лучших спортсменов турнира: Йоханнеса Бё и Марту Рёйселанн. И те победили. И ничего страшного в том, что они пройдут всю программу чемпионата мира, не случится. В российской команде лидеров решили поберечь, хотя Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт вполне могли бы составить конкуренцию скандинавам в борьбе за первое место. "А какой состав вы хотели? Вы говорите: [Александр] Логинов и [Екатерина] Юрлова-Перхт? Возможно да, Логинова и Юрлову-Перхт можно было поставить, но это выбор тренеров, и мы его поддержали, но ошиблись больше не тренеры, надо просто было стрелять без штрафов", - сказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев. "Тренеры понадеялись на качественную стрельбу Куклиной, хотя да, она весь чемпионат мира стреляет не на своем уровне", - добавил глава СБР. После он скажет, что Елисеева вообще поставили, чтобы подготовить к эстафете, а седьмое место отражает объективную силу биатлонистов. Быть может, такое отношение к гонке тренеров команды отчасти объясняется ее неолимпийским статусом, однако спортсмены все же настраивались бороться за медали. "Не я выбирал напарницу, но у Ларисы всегда была качественная стрельба, тренеры не просто так сделали выбор в ее пользу, мы боролись, и шансы у нас были, но немного не хватило", - сказал Елисеев. - Обидно, что Владимир Петрович не до конца верит, я не соглашусь, что седьмое место - наше, сегодня мы бежали нормально, да, мы седьмые, но резервы у нас есть, в этой дисциплине мы вполне конкурентоспособны". Альтернативная позиция Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев так и вовсе высказал мнение, что на гонку надо было поставить Кристину Резцову и Карима Халили - двух спортсменов, которые ни разу еще не стартовали на чемпионате мира в Антхольце.