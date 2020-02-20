Намудрили. Российские биатлонисты провалились в сингл-миксте

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 20 февраля. /ТАСС/. Российская команда блекло выступила в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце. Седьмое место - таков итог выступления Матвея Елисеева в паре с Ларисой Куклиной. Тренерский штаб сборной России сделал ставку на хорошие стрелковые качества биатлонистов, однако чуда не произошло. Куклина на этом чемпионате мира не стала стрелять точнее, а Елисеев - быстрее.
Не отличились выбранные для гонки биатлонисты и высокими скоростями. Как итог, выше российской команды оказались даже швейцарцы, допустившие на три промаха больше.
Российская команда не попадает на пьедестал в одиночных смешанных эстафетах уже в 12-й раз. За пять лет проведения сингл-микста на этапах Кубка мира она побеждала только раз (в 2015 году на этапе в чешском Нове-Место). Тогда команду представляли Алексей Волков и Яна Романова.
Неоправданная надежда
Исправить печальную статистику были призваны Елисеев и Куклина. Куклина по точности стрельбы на этапах Кубка мира находится в числе лучших, однако в Антхольце на огневых рубежах она допускает очень много ошибок. На чемпионате мира она выступила в спринте, гонке преследования и в индивидуальной гонке, и в каждой из них допустила не менее двух промахов. Тренеров это не смутило, их основной аргумент заключается в том, что на тренировках спортсменка демонстрировала свойственную себе точность.
Выбор Елисеева тоже очевидным не назовешь. Куда логичнее было бы поставить на гонку Александра Логинова, который в Антхольце стал чемпионом мира в спринте и бронзовым призером в гонке преследования. Однако тренеры посчитали необходимым поберечь нервную систему лидера сборной, который накануне очень расстроился из-за своего выступления в индивидуальной гонке (россиянин занял 15-е место, допустив пять промахов, из них три - на последнем огневом рубеже). Плюс ему нужно готовиться к мужской эстафете и масс-старту, которые пройдут в субботу и воскресенье соответственно.
При этом есть пример норвежской команды, которая не стала мудрить и выставила на гонку двух лучших спортсменов турнира: Йоханнеса Бё и Марту Рёйселанн. И те победили. И ничего страшного в том, что они пройдут всю программу чемпионата мира, не случится.
В российской команде лидеров решили поберечь, хотя Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт вполне могли бы составить конкуренцию скандинавам в борьбе за первое место. "А какой состав вы хотели? Вы говорите: [Александр] Логинов и [Екатерина] Юрлова-Перхт? Возможно да, Логинова и Юрлову-Перхт можно было поставить, но это выбор тренеров, и мы его поддержали, но ошиблись больше не тренеры, надо просто было стрелять без штрафов", - сказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
"Тренеры понадеялись на качественную стрельбу Куклиной, хотя да, она весь чемпионат мира стреляет не на своем уровне", - добавил глава СБР.
После он скажет, что Елисеева вообще поставили, чтобы подготовить к эстафете, а седьмое место отражает объективную силу биатлонистов. Быть может, такое отношение к гонке тренеров команды отчасти объясняется ее неолимпийским статусом, однако спортсмены все же настраивались бороться за медали. "Не я выбирал напарницу, но у Ларисы всегда была качественная стрельба, тренеры не просто так сделали выбор в ее пользу, мы боролись, и шансы у нас были, но немного не хватило", - сказал Елисеев. - Обидно, что Владимир Петрович не до конца верит, я не соглашусь, что седьмое место - наше, сегодня мы бежали нормально, да, мы седьмые, но резервы у нас есть, в этой дисциплине мы вполне конкурентоспособны".
Альтернативная позиция
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев так и вовсе высказал мнение, что на гонку надо было поставить Кристину Резцову и Карима Халили - двух спортсменов, которые ни разу еще не стартовали на чемпионате мира в Антхольце.
"Конечно, тренеры допустили ошибку, - сказал он. - На первый этап надо было ставить Кристину Резцову, на второй - Карима Халили. Они дерзкие, они бы рвались в бой и здорово себя проявили. Резцова сейчас находится в очень хорошей форме".
С Резцовой происходит непонятная история. Она готовилась к турниру вместе с еще четырьмя биатлонистками сборной России: Юрловой-Перхт, Куклиной, Ириной Старых и Светланой Мироновой. В контрольной тренировке она стала второй, показав отличную стрельбу. Да, ходом она была худшей, однако, как показали гонки, именно чистая стрельба становится залогом успеха на этом чемпионате мира.
Ни одна из россиянок не попала в число десяти сильнейших в личных гонках на чемпионате мира. Куклину, Старых и Миронову упорно заявляли на старт для того, чтобы они отобрались в масс-старт, однако в итоге ни одной из них сделать это так и не удалось. Как и не удастся выступить на чемпионате мира Резцовой, хотя она явно не была худшей из россиянок.
Тренерский штаб уже объявил, что в субботу в женской эстафете вновь побежит упомянутая четверка. У мужчин с большой долей вероятности на старт выйдут Логинов, Елисеев, Карим Халили и Никита Поршнев. Евгений Гараничев, у которого после серии неудач выработалась боязнь командных гонок, не попадает в состав даже по спортивным принципам.
В медальном зачете чемпионата мира лидирует команда Норвегии (3-2-2). Французы идут вторыми (2-1-2), итальянцы - третьими (2-1-0). Российская команда занимает четвертое место (1-0-1). Чемпионат мира завершится 23 февраля гонками с общего старта, в них выступят Юрлова-Перхт, Логинов, Елисеев и Поршнев.