Билялетдинов назвал интересным выбор фанатами лучших хоккеистов в рамках "Бесценной лиги"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского "Динамо", казанского "Ак Барса" и сборной России Зинэтула Билялетдинов посчитал интересным, когда болельщики в ходе сезона голосуют за лучших игроков матчей Континентальной хоккейной лиги. Об этом он рассказал журналистам в ходе мероприятия, посвященного "Бесценной лиге".

"Бесценная лига" появилась в 2016 году, она призвана оценить особый вклад болельщиков в игру. В течение сезона болельщики голосуют за лучших хоккеистов матчей, а также принимают участие в дополнительных мероприятиях. Победители получают главную награду - "Бесценный трофей", которая дает возможность выйти на лед вместе с любимым хоккеистом, получить призы с автографами, посмотреть матч в компании звездных игроков и хоккейных комментаторов, встретиться с хоккеистами любимых клубов и легендарными тренерами.

"Это интересно, особенно для болельщиков, когда они выбирают игроков. Это надо продолжать делать, для игроков это очень приятно", - сказал Билялетдинов.