Чемпионат мира по бобслею и скелетону стартует в немецком Альтенберге

ТАСС, 21 февраля. Соревновательная часть чемпионата мира по бобслею и скелетону в немецком Альтенберге стартует в пятницу. Участниками турнира станут спортсмены из 32 стран.

Чемпионаты мира по бобслею проводятся с 1930 года. Изначально программа турнира включала только состязания мужских четверок, но годом позже стали разыгрываться и награды в двойках. Первый чемпионат мира по скелетону прошел в 1982 году, женские бобслей и скелетон появились на мировых первенствах с 2000 года, при этом первое время мужские и женские чемпионаты по бобслею проходили отдельно. Объединение турниров по бобслею и скелетону в одно спортивное мероприятие произошло в 2004 году, а соревнования между смешанными командами стали проводиться с 2007 года.

Санно-бобслейная трасса в Альтенберге не в первый раз принимает чемпионат мира, В 1991 и 2000 годах здесь проходило мировое первенство по бобслею, в 1994 году - по скелетону, в 2008 году - объединенный турнир по двум дисциплинам. Соревнования будут разделены на две недели, сначала за медали поборются бобслеисты, турнир откроется в пятницу заездами в женских двойках, в субботу начнут соревноваться мужские двойки, а женские экипажи проведут заключительные попытки. В воскресенье болельщики узнают обладателей медалей в мужских двойках. Состязания в мужских четверках пройдут 29 февраля и 1 марта.

Сборную России на турнире бобслеистов в четверках представят команды Алексея Стульнева, Максима Андрианова и Ростислава Гайтюкевича (четверки), экипажи Стульнева и Гайтюкевича также выступят в двойках. В женских соревнованиях команду представят экипажи Надежды Сергеевой, Алены Осипенко и Любови Черных.

Скелетонисты начнут борьбу за медали 27 февраля с первых и вторых попыток у мужчин. Медали в мужском турнире разыграют на следующий день по итогам третьих и четвертых заездов. У женщин награды распределятся аналогично, они начнут состязаться 28 февраля и закончат 29 февраля. В заключительный день чемпионата мира (1 марта) состоятся командные смешанные соревнования скелетонистов.

Турнир 2019 года проходил в канадском Уистлере. Сборная России по бобслею и скелетону завоевала одну серебряную медаль, которую в копилку команды принес скелетонист Никита Трегубов.