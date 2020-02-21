Суд в Аргентине инициировал расследование по поводу возможной слежки властей за Месси

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 февраля. /ТАСС/. Аргентинский судья Родольфо Каникоба инициировал расследование по поводу возможной незаконной слежки властями страны за рядом лиц, среди которых мог быть футболист Лионель Месси. Об этом сообщила в четверг газета "Пахина 12".

По данным судьи, при правительстве экс-президента Маурисио Макри власти запрашивали информацию о более чем 60 лицах, в число которых, помимо судей, журналистов и политиков, входил капитан футбольного клуба "Барселона". В частности, данные о них предоставляли налоговая и миграционная службы.

Как пишет газета, Каникоба намерен установить, были ли запросы законными. По мнению судьи, получение информации, в том числе о выездах из страны, не было обоснованным.