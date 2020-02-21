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НХЛ

Два очка Гусева помогли "Нью-Джерси" победить "Сан-Хосе" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1
Никита Гусев AP Photo/Karl B DeBlaker
Описание
Никита Гусев
© AP Photo/Karl B DeBlaker

ТАСС, 21 февраля. "Нью-Джерси" победил "Сан-Хосе" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Йеспер Братт (37-я минута) и Пи-Кей Суббан (43). Нападающий команды Никита Гусев отметился двумя результативными передачами. У проигравших отличился Тим Хид (8).

Гусев набрал в текущем сезоне 35 (10 голов + 25 передач) очков. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды. Россиянин уступает только Кайлу Палмиери, которые имеет в своем активе 41 (22+19) балл.

"Нью-Джерси" занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 56 очков в 60 матчах. "Сан-Хосе" идет 13-м на Западе, тоже имея в активе 56 баллов после 60 игр. "Нью-Джерси" в следующем матче примет "Вашингтон" 22 февраля, "Сан-Хосе" 23 февраля встретится на выезде с "Нью-Йорк Рейнджерс".

В другом матче дня "Коламбус" дома уступил "Филадельфии" в овертайме со счетом 3:4. Защитник хозяев Владислав Гавриков отметился результативной передачей. В активе россиянина теперь 14 (5+9) очков.

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