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НБА

"Атланта" победила "Майами" в матче НБА. Янг набрал 50 очков

Встреча завершилась со счетом 129:124
Трей Янг (справа) AP Photo/John Amis
Описание
Трей Янг (справа)
© AP Photo/John Amis

ТАСС, 21 февраля. "Атланта" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) победила "Майами". Встреча завершилась со счетом 129:124.

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал разыгрывающий "Атланты" Трей Янг. Он набрал 50 очков, сделал восемь передач, два подбора и два перехвата. У "Майами" лучшим стал центровой Бэм Адебайо. В его активе 28 очков, 19 подборов и семь передач.

"Атланта" занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды 16 побед и 41 поражение. "Майами" находится в зоне плей-офф, располагаясь на четвертой строчке. Клуб одержал 35 побед и потерпел 20 поражений.

В другом матче "Милуоки" на выезде победил "Детройт" со счетом 126:106. "Филадельфия" на своей площадке обыграла в овертайме "Бруклин" - 112:104. "Шарлотт" оказался сильнее "Чикаго" в гостях - 103:93.

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