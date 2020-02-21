Клуб НХЛ "Монреаль" может предложить Ковальчуку годичный контракт на $5 млн

ТАСС, 21 февраля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" ведет переговоры с российским форвардом Ильей Ковальчуком о подписании нового контракта. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист телеканала TSN Даррен Дрегер.

3 января Ковальчук подписал контракт с "Монреалем" до конца сезона. По его условиям, 36-летний форвард заработает $700 тыс.

"Идут разговоры о продлении контракта Ковальчука в "Монреале" на год. Вероятный базовый оклад составит $3,5 млн, но он может подняться до $5 млн с учетом бонусов. Идет обсуждение различных условий соглашения", - написал Дрегер.