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НХЛ

Клуб НХЛ "Монреаль" может предложить Ковальчуку годичный контракт на $5 млн

Нынешнее соглашение рассчитано до конца сезона, по его условиям, российский форвард заработает $700 тыс.

ТАСС, 21 февраля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" ведет переговоры с российским форвардом Ильей Ковальчуком о подписании нового контракта. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист телеканала TSN Даррен Дрегер.

3 января Ковальчук подписал контракт с "Монреалем" до конца сезона. По его условиям, 36-летний форвард заработает $700 тыс.

"Идут разговоры о продлении контракта Ковальчука в "Монреале" на год. Вероятный базовый оклад составит $3,5 млн, но он может подняться до $5 млн с учетом бонусов. Идет обсуждение различных условий соглашения", - написал Дрегер.

Предыдущим клубом Ковальчука был "Лос-Анджелес", за который он выступал с сезона-2018/19. В декабре 2019 года руководство команды выставило Ковальчука на драфт отказов, после чего игрок пребывал в статусе неограниченно свободного агента. В НХЛ он также выступал за "Атланту" и "Нью-Джерси". Девять раз форвард забрасывал более 30 шайб в регулярном чемпионате, а в сезоне-2003/04 стал лучшим снайпером.

В нынешнем сезоне Ковальчук в 38 матчах набрал 21 очко (9 шайб + 12 результативных передач), из них 12 (6+6) - в составе канадского клуба. "Монреаль" занимает 12-е место в Восточной конференции, набрав после 63 матчей 64 очка.

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