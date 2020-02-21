20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат Европы по натурбану

Россиянка Лаврентьева стала второй на чемпионате Европы по натурбану

Золото выиграла итальянка Эвелин Ланталер, третье место заняла австрийская спортсменка Тина Унтербергер
Екатерина Лаврентьева Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Екатерина Лаврентьева
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российская спортсменка Екатерина Лаврентьева заняла второе место в женских соревнованиях на санях-одиночках на чемпионате Европы по натурбану. Турнир проходит в Москве.

Победительницей стала итальянка Эвелин Ланталер, показавшая результат 11,38 секунды. Лаврентьева уступила лидеру 0,03 секунды. Третье место заняла австрийская спортсменка Тина Унтербергер (+0,04).

На эту тему
Все начиналось с натурбана. Как появился родоначальник бобслея, саней и скелетона

Россиянка Любовь Ольховая стала восьмой (+0,45), Александр Суворова - 14-й (+0,99), Виктория Кожакина - 15-й (+1,21), Екатерина Гук не вышла на старт.

Чемпионат Европы был запланирован на 22-23 февраля, но свои коррективы внесла теплая погода. Соревнования теперь состоят из одного заезда, при этом длина трека была сокращена до минимально разрешенной по правилам Международной федерации санного спорта - 400 м. Обычно длина трассы составляет от 700 м до 1200 м.

Чемпионат Европы продолжится соревнованиями одиночников у мужчин в пятницу, в субботу у мужчин состоятся заезды экипажей-двоек и командные соревнования.

38-летняя Лаврентьева является четырехкратной чемпионкой мира, также на ее счету четыре серебряные и две бронзовые награды мировых первенств. На чемпионатах Европы россиянка шесть раз выигрывала золотые медали. Лаврентьева 11 раз выигрывала Кубок мира по натурбану.

Теги
Чемпионат Европы по натурбану в Москве
Реклама на ТАСС
Чемпионат Европы по натурбану
Призер ЧЕ по натурбану Лаврентьева назвала трассу в Москве самой короткой в ее карьере
Спортсменка заняла на турнире второе место
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС