Россиянка Лаврентьева стала второй на чемпионате Европы по натурбану

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российская спортсменка Екатерина Лаврентьева заняла второе место в женских соревнованиях на санях-одиночках на чемпионате Европы по натурбану. Турнир проходит в Москве.

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Россиянка Любовь Ольховая стала восьмой (+0,45), Александр Суворова - 14-й (+0,99), Виктория Кожакина - 15-й (+1,21), Екатерина Гук не вышла на старт.

Чемпионат Европы был запланирован на 22-23 февраля, но свои коррективы внесла теплая погода. Соревнования теперь состоят из одного заезда, при этом длина трека была сокращена до минимально разрешенной по правилам Международной федерации санного спорта - 400 м. Обычно длина трассы составляет от 700 м до 1200 м.

Чемпионат Европы продолжится соревнованиями одиночников у мужчин в пятницу, в субботу у мужчин состоятся заезды экипажей-двоек и командные соревнования.

38-летняя Лаврентьева является четырехкратной чемпионкой мира, также на ее счету четыре серебряные и две бронзовые награды мировых первенств. На чемпионатах Европы россиянка шесть раз выигрывала золотые медали. Лаврентьева 11 раз выигрывала Кубок мира по натурбану.