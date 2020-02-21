Россиянин Егоров стал серебряным призером чемпионата Европы по натурбану

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский спортсмен Александр Егоров завоевал серебряную медаль в мужской личной гонке на чемпионате Европы по натурбану. Соревнования проходят в Москве.

Россиянка Лаврентьева стала второй на чемпионате Европы по натурбану

Россиянин Алексей Мартьянов стал четвертым (+0,04), Григорий Букин - шестым (+0,05), Юрий Талых - 10-м (+0,14), Станислав Ковшик - 13-м (+0,16). Александр Зырянов не вышел на старт.

Чемпионат Европы был запланирован на 22-23 февраля, но свои коррективы внесла теплая погода. Соревнования теперь состоят из одного заезда, при этом длина трека была сокращена до минимально разрешенной по правилам Международной федерации санного спорта - 400 м. Обычно длина трассы составляет от 700 м до 1200 м.

Чемпионат Европы продолжится в субботу заездами мужских экипажей-двоек и командными соревнованиями.

34-летний Егоров является серебряным призером чемпионата мира в двойках, он четыре раза становился бронзовым призером чемпионата Европы в двойках.