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Чемпионат Европы по натурбану

Россиянин Егоров стал серебряным призером чемпионата Европы по натурбану

Первое место занял австриец Михаэль Шайкль, бронза досталась итальянцу Алексу Груберу

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский спортсмен Александр Егоров завоевал серебряную медаль в мужской личной гонке на чемпионате Европы по натурбану. Соревнования проходят в Москве.

Первое место занял австриец Михаэль Шайкль, показавший результат 11,11 секунды. Егоров уступил лидеру 0,02 секунды. Бронзовым призером стал итальянец Алекс Грубер (+0,03).

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Россиянин Алексей Мартьянов стал четвертым (+0,04), Григорий Букин - шестым (+0,05), Юрий Талых - 10-м (+0,14), Станислав Ковшик - 13-м (+0,16). Александр Зырянов не вышел на старт.

Чемпионат Европы был запланирован на 22-23 февраля, но свои коррективы внесла теплая погода. Соревнования теперь состоят из одного заезда, при этом длина трека была сокращена до минимально разрешенной по правилам Международной федерации санного спорта - 400 м. Обычно длина трассы составляет от 700 м до 1200 м.

Чемпионат Европы продолжится в субботу заездами мужских экипажей-двоек и командными соревнованиями.

34-летний Егоров является серебряным призером чемпионата мира в двойках, он четыре раза становился бронзовым призером чемпионата Европы в двойках.

Теги
Чемпионат Европы по натурбану в Москве
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