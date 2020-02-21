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Футбол в России

Футбольный фестиваль "Наши парни" с участием игроков сборной России пройдет 8 июня

Дата была утверждена на заседании комитета по маркетингу РФС

ТАСС, 21 февраля. Российский футбольный союз (РФС) совместно с оргкомитетом российской части чемпионата Европы 2020 года 8 июня организует фестиваль "Наши парни" с участием игроков национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Дата была утверждена на заседании комитета по маркетингу РФС, на котором, в частности, был принят в работу план маркетинговых активностей РФС и оргкомитета "Евро-2020". В преддверии турнира РФС совместно с правительствами субъектов РФ реализует масштабную программу "Наши парни" по популяризации футбола в медиапространстве и городской среде. В данный момент идет обсуждение городов, в которых будут организованы фан-зоны "Наши парни на Евро".

"Одним из ключевых направлений работы комитета в настоящий момент является систематизация и централизация коммерческих активов РФС, а также повышение бизнес отдачи от контрактов с действующими партнерами. Особое внимание мы уделяем имиджевой кампании по поддержке национальной сборной на Евро-2020", - сказал председатель комитета по маркетингу РФС Денис Соловьев.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (13 июня), Финляндии (17 июня) и Дании (22 июня).

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