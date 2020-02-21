Россиянин Егоров считает, что ошибка на финише помешала ему выиграть ЧЕ по натурбану

"Я ставил перед собой задачу попасть по итогам чемпионата Европы в тройку призеров, для этого работал весь сезон, - заметил Егоров. - Немного грустно от того, что допустил ошибку перед финишем, которая помешала стать здесь первым. На последнем отрезке трассы случился небольшой юз саней, из-за которого я потерял скорость".

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Егоров, занявший второе место на московском чемпионате Европы по натурбану, считает, что не сумел стать первым из-за ошибки, которую он допустил на заключительном отрезке трассы. Об этом Егоров сообщил ТАСС.

"Сегодня нам повезло с погодой, потому что ночью была минусовая температура, и лед схватил покрытие трассы. Но такие условия меня не смущают, бывало и под дождем катались. Хотя в Европе трассы выше в горах находятся, и солнце не так сильно действует на лед, как здесь на открытом пространстве", - продолжил спортсмен.

Из-за теплой московской погоды соревнования в мужской гонке состояли из одного заезда, который проходил на укороченной трассе.

"Да, трасса сегодня сильно сокращена, но это делает соревнования еще зрелищней. Малейшая ошибка отбрасывает тебя назад. На обычной трассе можешь допустить ошибку наверху, но потом все отыграть. Здесь права на ошибку нет, здесь больше зависит от опыта спортсмена и от стартового рывка", - заключил Егоров.