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Футбол в России

Бывший гендиректор "Локомотива" Геркус запросил документы по иску клуба против него

В четверг Арбитражный суд Москвы назначил на 24 марта собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание
Илья Геркус Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Илья Геркус
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Бывший генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус подал ходатайство на ознакомление с материалами судебного дела против него. Об этом Геркус заявил ТАСС.

28 января стало известно, что "Локомотив" подал исковое заявление в арбитражный суд Москвы о взыскании 144,6 млн рублей с Геркуса, иск был подан по итогам проведенного аудита. 47-летний Геркус на своей странице в Instagram заявил, что не признает претензий клуба. Также он сообщил, что намерен защищаться в суде и выиграть его, чтобы отстоять свою деловую репутацию, честь и достоинство, а также подать ответный иск.

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В четверг Арбитражный суд Москвы назначил на 24 марта собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание. С 31 января по 20 февраля иск "Локомотива" к Геркусу оставался без движения из-за отсутствия ряда документов.

"С текстом этого позорного иска, а я считаю позором и унижением заниматься подобного рода тяжбами, позже я развернуто расскажу о своем отношении ко всей этой истории, ознакомился, - сказал Геркус. - По закону истец обязан прислать документы, обосновывающие его позицию. Но юристы "Локомотива" мне их пока не прислали. По небрежности или намеренно, я не знаю".

"Сейчас я подал ходатайство на ознакомление с материалами дела. Вот такая ситуация на сегодня", - добавил собеседник агентства.

Геркус работал в "Локомотиве" с лета 2016 года по декабрь 2018-го. Во время его пребывания в клубе железнодорожники выиграли Кубок России сезона-2016/17, в сезоне-2017/18 клуб впервые за 14 лет стал чемпионом страны и пробился в групповой этап Лиги чемпионов. При Геркусе в "Локомотив" пришли такие футболисты, как Джефферсон Фарфан, Бенедикт Хёведес, Гжегож Крыховяк, Федор Смолов. Также при нем в клуб вернулся главный тренер Юрий Семин, с которым "Локомотив" выиграл первые чемпионские титулы в 2002 и 2004 годах.

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