Японский футбольный клуб отложил старт продаж билетов на сезон из-за коронавируса

ТАСС, 21 февраля. Клуб чемпионата Японии по футболу "Консадоле Саппоро" объявил о приостановке продажи билетов и абонементов на матчи нового сезона национального первенства из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новый сезон чемпионата Японии стартует в пятницу. Первый домашний матч "Консадоле Саппоро" проведет 7 марта.

"В ответ на объявление о новом коронавирусе от правительственных организаций мы обсуждаем с руководством чемпионата и заинтересованными сторонами вопрос о том, как провести первый домашний матч так, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Поэтому мы отменили предварительную продажу билетов, которая началась 19 февраля, а также отложили старт общей продажи билетов, запланированный на 22 февраля", - сообщает пресс-служба клуба.

В Японии сейчас выявлено более 730 случаев заражения новым коронавирусом, трое умерли. Большинство зараженных - 634 человека - пассажиры и члены команды круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принсесс"), который уже более двух недель находится на карантине в порту города Иокогама.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По данным на утро пятницы, количество летальных исходов в Китае составило 2239 случаев, выздоровели более 18,3 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 75,6 тыс.