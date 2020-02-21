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Олимпиада-2020 в Токио

Отборочный матч к ОИ между женскими сборными Китая и Южной Кореи перенесен в Австралию

Первый матч между китайскими и корейскими футболистками запланирован на 6 марта и пройдет в Южной Корее

ТАСС, 21 февраля. Ответный матч отборочного раунда футбольного турнира Олимпийских игр 2020 года между женскими сборными Китая и Южной Кореи перенесен из Китая в Австралию из-за коронавируса. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По информации агентства, решение о переносе места матча было принято Азиатской конфедерацией футбола после обсуждения вопроса с Китайской футбольной ассоциацией и Федерацией футбола Австралии.

Первый матч между китайскими и корейскими футболистками запланирован на 6 марта и пройдет в Южной Корее в пригороде Сеула - Йонъине. Ответная игра состоится 11 марта в австралийском Сиднее. Победитель двухматчевого противостояние получит путевку на Олимпиаду.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа. Старт женского футбольного турнира запланирован на 22 июля.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По данным на утро пятницы, количество летальных исходов в Китае составило 2239 случаев, выздоровели более 18,3 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 75,6 тыс.

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Олимпиада-2020 в Токио
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