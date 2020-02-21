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Московский этап "Лыжни России" перенесен на неопределенный срок из-за теплой погоды

Первоначально московский этап должен был пройти 8 февраля, но из-за теплой погоды был перенесен на 22 февраля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Московский этап "Лыжни России", запланированный на 22 февраля, перенесен на неопределенный срок с открытой датой из-за отсутствия снега и теплой погоды. Об этом сообщила ТАСС главный судья московского этапа "Лыжни России" Ирина Артамонова.

Первоначально московский этап "Лыжни России" должен был пройти 8 февраля, но из-за теплой погоды его перенесли на 22 февраля.

"Московский этап "Лыжни России" 22 февраля не состоится из-за неблагоприятных погодных условий. Он перенесен с открытой датой. Как только погода позволит нам провести этап, мы это сделаем", - отметила Артамонова.

Из-за теплой погоды также были внесены изменения в проведение в Москве чемпионата Европы по натурбану (22-23 февраля). Организаторы вынуждены были сократить соревновательную программу и разыгрывать медали по итогам одного заезда вместо двух. Также приблизительно в три раза сокращена длина санной трассы, а время начала заездов перенесено на 9 часов утра с 12.

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