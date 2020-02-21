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Футбол в России

"Рубин" не подтвердил информацию о переломе ноги у футболиста Тарасова

Новичок команды получил болезненный удар на тренировке и сразу покинул поле

ТАСС, 21 февраля. Футбольный клуб "Рубин" не подтвердил информацию о том, что полузащитник команды Дмитрий Тарасов во время тренировки на сборе в Турции сломал ногу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе казанцев.

Ранее портал Sport24 сообщил, что 32-летний Тарасов сломал ногу и выбыл из строя на длительный период. Находившийся в статусе свободного агента бывший игрок сборной России с середины января готовился ко второй части чемпионата страны с "Рубином". Казанский клуб объявил о подписании контракта с футболистом до конца сезона-2019/20 18 февраля.

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"Дмитрий Тарасов получил болезненный удар на тренировке и сразу покинул поле. Диагноза еще нет, узнаем только после обследования. Он, скорее всего, станет известен сегодня", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Рубина".

Предыдущим клубом Тарасова был московский "Локомотив", за который он выступал с 2010 года. В составе железнодорожников полузащитник стал победителем чемпионата России и трехкратным обладателем кубка страны. Всего на его счету 188 матчей за столичный клуб в разных турнирах и восемь игр за сборную России. Также он выступал за томскую "Томь" и "Москву".

"Рубин" занимает 13-е место в чемпионате России, набрав 19 очков после 19 матчей. В первом после зимней паузы туре казанцы в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе сыграют против дебютанта премьер-лиги "Тамбова", который не может проводить игры в родном городе из-за реконструкции домашнего стадиона "Спартак". Встреча состоится 1 марта, начало - 14:00 мск.

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