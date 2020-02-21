20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Более половины кандидатов в волонтеры ЧЕ-2020 по футболу моложе 25 лет

Турнир пройдет в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге

ТАСС, 21 февраля. Более половины желающих стать волонтерами во время чемпионата Европы по футболу 2020 года моложе 25 лет. Об этом сообщает пресс-служба Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По данным пресс-службы, 60% заявок подано от претендентов, которые моложе 25 лет. Ранее сообщалось, что в общей сложности было подано рекордные 37 тысяч заявок. Из них 41% - от женщин, что на 5% больше, чем на чемпионате Европы 2016 года.

На эту тему
Оргкомитет российской части Евро-2020 договорился об обмене волонтерами из двух стран

"У волонтерства на всех крупных спортивных турнирах богатые традиции, и чемпионат Европы никогда не был исключением, - заявил исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен. - Те, кто в итоге пройдет отбор, получат возможность провести уникальное лето. Посредством волонтерского движения УЕФА и организаторы во всех городах дадут местным жителям возможность принять участие в одном из крупнейших спортивных мероприятий в мире и - в большинстве случаев - крупнейшем футбольном мероприятии в истории города. Они смогут приобрести бесценные навыки, которые помогут им в будущей карьере, и подружатся с людьми со всего континента".

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Помимо Санкт-Петербурга матчи турнира примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
Чемпионат мира по биатлону
Гараничев попал в состав эстафетной команды России на чемпионате мира по биатлону
В четверг глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, что спортсмен, скорее всего, пропустит эстафетную гонку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС