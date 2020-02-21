Более половины кандидатов в волонтеры ЧЕ-2020 по футболу моложе 25 лет

ТАСС, 21 февраля. Более половины желающих стать волонтерами во время чемпионата Европы по футболу 2020 года моложе 25 лет. Об этом сообщает пресс-служба Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
По данным пресс-службы, 60% заявок подано от претендентов, которые моложе 25 лет. Ранее сообщалось, что в общей сложности было подано рекордные 37 тысяч заявок. Из них 41% - от женщин, что на 5% больше, чем на чемпионате Европы 2016 года.
"У волонтерства на всех крупных спортивных турнирах богатые традиции, и чемпионат Европы никогда не был исключением, - заявил исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен. - Те, кто в итоге пройдет отбор, получат возможность провести уникальное лето. Посредством волонтерского движения УЕФА и организаторы во всех городах дадут местным жителям возможность принять участие в одном из крупнейших спортивных мероприятий в мире и - в большинстве случаев - крупнейшем футбольном мероприятии в истории города. Они смогут приобрести бесценные навыки, которые помогут им в будущей карьере, и подружатся с людьми со всего континента".
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Помимо Санкт-Петербурга матчи турнира примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.