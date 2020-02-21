Более половины кандидатов в волонтеры ЧЕ-2020 по футболу моложе 25 лет

ТАСС, 21 февраля. Более половины желающих стать волонтерами во время чемпионата Европы по футболу 2020 года моложе 25 лет. Об этом сообщает пресс-служба Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По данным пресс-службы, 60% заявок подано от претендентов, которые моложе 25 лет. Ранее сообщалось, что в общей сложности было подано рекордные 37 тысяч заявок. Из них 41% - от женщин, что на 5% больше, чем на чемпионате Европы 2016 года.