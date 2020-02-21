20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Оргкомитет Евро-2020 в РФ проведет конференцию, приуроченную к 100 дням до начала турнира

Мероприятие пройдет 5 марта в Высшей школе экономики

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Организационный комитет российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года проведет конференцию по спортивному менеджменту и профессиям в футболе, приуроченную к 100 дням до начала турнира. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

В пятницу Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте подвел итоги заседания комитета организации по маркетингу. На нем, в частности, был принят в работу план маркетинговых активностей РФС и оргкомитета российской части Евро-2020.

"У нас увеличивается количество мероприятий, 5 марта в Москве в Высшей школе экономики будет проведена приуроченная к 100 дням до начала турнира конференция по спортивному менеджменту и профессиям в футболе, - сказал Сорокин. - На нем, мы надеемся, будут присутствовать яркие футбольные личности. Мероприятие пройдет в формате образовательных лекций, общения со студентами".

"Также предстоит тур кубка (трофея Анри Делоне, за который борются команды - участницы чемпионата Европы - прим. ТАСС), в котором будет участвовать РФС; он (тур) будет и в Москве, и в Санкт-Петербурге (даты проведения мероприятия в столице не утверждены, в Санкт-Петербурге трофей будет с 1 по 3 мая), - добавил гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020. - Будут и другие активности. Мы существуем в полной гармонии с РФС. Чем ближе к турниру, тем больше будет мероприятий".

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа Евро-2020, а также один из четвертьфиналов. Сборная России на групповом этапе проведет две домашние игры - против команд Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня). 22 июня в российском городе сыграют сборные Бельгии и Финляндии, а подопечные Станислава Черчесова в этот же день в Копенгагене встретятся со командой Дании.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Более половины кандидатов в волонтеры ЧЕ-2020 по футболу моложе 25 лет
Турнир пройдет в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС