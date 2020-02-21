Оргкомитет Евро-2020 в РФ проведет конференцию, приуроченную к 100 дням до начала турнира

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Организационный комитет российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года проведет конференцию по спортивному менеджменту и профессиям в футболе, приуроченную к 100 дням до начала турнира. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

В пятницу Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте подвел итоги заседания комитета организации по маркетингу. На нем, в частности, был принят в работу план маркетинговых активностей РФС и оргкомитета российской части Евро-2020.

"У нас увеличивается количество мероприятий, 5 марта в Москве в Высшей школе экономики будет проведена приуроченная к 100 дням до начала турнира конференция по спортивному менеджменту и профессиям в футболе, - сказал Сорокин. - На нем, мы надеемся, будут присутствовать яркие футбольные личности. Мероприятие пройдет в формате образовательных лекций, общения со студентами".

"Также предстоит тур кубка (трофея Анри Делоне, за который борются команды - участницы чемпионата Европы - прим. ТАСС), в котором будет участвовать РФС; он (тур) будет и в Москве, и в Санкт-Петербурге (даты проведения мероприятия в столице не утверждены, в Санкт-Петербурге трофей будет с 1 по 3 мая), - добавил гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020. - Будут и другие активности. Мы существуем в полной гармонии с РФС. Чем ближе к турниру, тем больше будет мероприятий".

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа Евро-2020, а также один из четвертьфиналов. Сборная России на групповом этапе проведет две домашние игры - против команд Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня). 22 июня в российском городе сыграют сборные Бельгии и Финляндии, а подопечные Станислава Черчесова в этот же день в Копенгагене встретятся со командой Дании.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.