Гараничев попал в состав эстафетной команды России на чемпионате мира по биатлону

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 21 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренерский штаб сборной России определился с составом мужской команды на эстафетную гонку на чемпионате мира в Антхольце. В него вошли Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Александр Логинов, сообщил ТАСС старший тренер мужской команды Сергей Белозеров.

В гонку спортсмены будут уходить в указанном порядке.

В четверг глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, что призер Олимпийских игр в Сочи Гараничев, скорее всего, пропустит эстафетную гонку. На его место рассматривался 21-летний Карим Халили, который не выступал в гонках текущего чемпионата мира.

На прошлогоднем чемпионате мира Гараничев отказался от участия в эстафете. В карьере биатлониста была серия из пяти командных гонок, в которых он уходил на штрафной круг.

Эстафетные гонки у мужчин и женщин пройдут в субботу. У женщин в составе сборной России выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых.

Чемпионат мира завершится 23 февраля.