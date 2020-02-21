20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по биатлону

Гараничев попал в состав эстафетной команды России на чемпионате мира по биатлону

В четверг глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, что спортсмен, скорее всего, пропустит эстафетную гонку
Евгений Гараничев EPA/LISI NIESNER
Описание
Евгений Гараничев
© EPA/LISI NIESNER

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 21 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренерский штаб сборной России определился с составом мужской команды на эстафетную гонку на чемпионате мира в Антхольце. В него вошли Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Александр Логинов, сообщил ТАСС старший тренер мужской команды Сергей Белозеров.

В гонку спортсмены будут уходить в указанном порядке.

В четверг глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, что призер Олимпийских игр в Сочи Гараничев, скорее всего, пропустит эстафетную гонку. На его место рассматривался 21-летний Карим Халили, который не выступал в гонках текущего чемпионата мира.

На прошлогоднем чемпионате мира Гараничев отказался от участия в эстафете. В карьере биатлониста была серия из пяти командных гонок, в которых он уходил на штрафной круг.

Эстафетные гонки у мужчин и женщин пройдут в субботу. У женщин в составе сборной России выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых.

Чемпионат мира завершится 23 февраля.

Теги
Чемпионат мира по биатлону
Реклама на ТАСС
Хоккей с мячом
Сборная России вышла в финал женского чемпионата мира по хоккею с мячом
В полуфинальном матче россиянки победили команду Норвегии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС