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Футбол в России

Футболист Тарасов сломал ногу через три дня после перехода в "Рубин"

Ранее в казанском клубе сообщили о том, что 32-летний игрок получил болезненный удар на тренировке и сразу покинул поле

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский полузащитник казанского футбольного клуба "Рубин" Дмитрий Тарасов через три дня после подписания контракта с казанцами на тренировке во время сбора в Турции сломал ногу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее в пятницу "Рубин" сообщил о том, что 32-летний игрок получил болезненный удар на тренировке и сразу покинул поле. Как сообщили ТАСС в пресс-службе клуба, по итогам медицинского обследования Тарасову был диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза. При этом в клубе не стали уточнять сроков восстановления футболиста.

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Находившийся в статусе свободного агента бывший игрок сборной России с середины января готовился ко второй части чемпионата страны с "Рубином". Казанский клуб объявил о подписании контракта с футболистом до конца сезона-2019/20 18 февраля.

Предыдущим клубом Тарасова был московский "Локомотив", за который он выступал с 2010 года. В составе железнодорожников полузащитник стал победителем чемпионата России и трехкратным обладателем кубка страны. Всего на его счету 188 матчей за столичный клуб в разных турнирах и восемь игр за сборную России. Также он выступал за томскую "Томь" и "Москву".

"Рубин" занимает 13-е место в чемпионате России, набрав 19 очков после 19 матчей. В первом после зимней паузы туре казанцы в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе сыграют против дебютанта премьер-лиги "Тамбова", который не может проводить игры в родном городе из-за реконструкции домашнего стадиона "Спартак". Встреча состоится 1 марта, начало - 14:00 мск.

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Российский футбол
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